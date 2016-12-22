ФСБ нашла боеприпасы у направлявшегося в Крым украинца

Гражданин Украины пытался провести патроны на территорию Крыма через пограничный пункт пропуска «Джанкой». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Крыму.

В ведомстве отметили, что житель Мелитополя следовал на полуостров в пешем порядке. В его рюкзаке пограничники обнаружили 11 патронов калибра 5,56 мм к карабину американского производства Weatherby.

«При пересечении государственной границы мужчина о наличии боеприпасов не заявлял», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что патроны были изъяты у мужчины и направлены на экспертизу.