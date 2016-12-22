ФСБ рассказала о главных угрозах безопасности на госгранице

В спецслужбе назвали главными угрозами для безопасности на российской границе притязания иностранных государств и очаги военной напряженности поблизости от нее

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Федеральная служба безопасности пересмотрела основы государственной пограничной политики, следует из новой версии документа, опубликованной на сайте ведомства.

Главными угрозами национальным интересам и безопасности России в пограничном пространстве являются территориальные притязания иностранных государств, попытки проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также расположение вблизи границы очагов социально-политической и военной напряженности.

В спецслужбе считают, что на приграничной территории России существуют предпосылки к дестабилизации обстановки. Причиной может послужить «неразрешенность социально-экономических проблем, религиозно-этнических противоречий и сепаратистских проявлений среди населения». Кроме того, ФСБ отметила риски экономической и демографической экспансии в отдельных районах из-за низкой заселенности и уровня социально-экономического развития, а также транспортной изоляции этих территорий.

Безопасности также угрожают «трансграничная организованная преступность» и «криминализация населения приграничной территории». Это связано с организацией незаконной миграции, контрабандой оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, наркотиков и психотропных веществ, а также материальных и культурных ценностей.

По мнению ФСБ, приграничные территории соседних государств развиваются с такой динамикой, что у определенной части их населения появляется «стремление пересмотреть существующие между государствами границы». Это стремление стимулируется «незавершенностью международно-правового оформления отдельных участков государственной границы и попытками ряда иностранных государств оспорить правомерность ранее заключенных межгосударственных соглашений о ее прохождении».

В ФСБ обозначили и главные задачи государственной пограничной политики — это выявление и нейтрализация угроз суверенитету России, предотвращение возникновения вооруженных конфликтов и инцидентов на госгранице, обеспечение комфортных условий для пересечения госграницы.

Россия не имеет территориальных претензий к другим государствам и отвергает любые территориальные притязания, заявили в спецслужбе. Однако в ФСБ допускают изменение прохождения государственной

границы «на законной основе с учетом интересов договаривающихся сторон при соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров».

Подготовленный спецслужбой проект президентского указа должен заменить действующие в настоящее время основы пограничной политики России, которые были утверждены 5 октября 1996 года.