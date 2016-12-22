Парламент Македонии назначил дату референдума о переименовании страны

Парламент Македонии определил дату проведения референдума по вопросу переименования страны, он состоится 30 сентября. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, за проведение голосования выступили 68 депутатов из 120. Участникам референдума предстоит ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление в НАТО и ЕС, принимая соглашение о переименовании между Республикой Македония и Грецией?»

10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены планируют на саммите в Брюсселе пригласить Македонию на переговоры о вступлении в альянс. На следующий день руководство НАТО пригласило Македонию на переговоры о членстве в альянсе. При этом члены НАТО отметили, что для того, чтобы «успешно завершить процесс вступления в альянс», стране необходимо решить вопрос с названием.

17 июня Греция и Македония заключили соглашение о переименовании последней в Республику Северная Македония. 20 июня соответствующее соглашение было ратифицировано македонским парламентом, однако президент страны Георге Иванов 26 июня отказался подписать законопроект. По его словам, это противоречит Конституции и угрожает национальной безопасности.