Лавров заявил об осведомленности России о военных планах США против нее

Россия гарантированно обеспечена информацией о военных планах других стран в отношении нее, заявил Сергей Лавров. По его словам, уверенность Путина в безопасности страны основана на реальных переменах в государстве и армии

Сергей Лавров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Россия гарантированно обеспечена информацией о планах, которые вынашивают военные США и других государств в отношении нее. Такое заявление глава МИД России Сергей Лавров сделал на встрече с участниками образовательного форума для молодежи «Территория смыслов», передает ТАСС.

«Наша обеспеченность информацией о том, какие планы вынашиваются в отношении Российской Федерации военными и США, и других западных стран, гарантирована», — ответил глава МИД на вопрос о том, как Россия отвечает на современные вызовы в сфере безопасности.

По его словам, Россия сохраняет свое военное присутствие в мире и это помогает ей поддерживать собственную обороноспособность. Он также заверил присутствующих, что «что бы ни происходило в мире», Россия как государство и ее граждане «будут надежнейшим образом защищены».

Как отметил Лавров, об этом часто говорит и президент России Владимир Путин. «Я вас заверяю, что это основывается на реальных материальных переменах, которые происходят в нашей стране и в нашей армии», — заключил Лавров.

В январе 2018 года бывший глава Министерства обороны США Эштон Картер во время выступления в Давосе предложил странам НАТО разработать план на случай войны с Россией. По его мнению, Россия «впервые за 25 лет с момента падения Берлинской стены» выступает в качестве военного противника альянса, поэтому страны НАТО нуждаются также в плане на тот случай, если Москва ​попытается «использовать вопрос национальных меньшинств» в Прибалтике. ​

В феврале Лавров обвинил страны НАТО в подготовке к ядерной атаке на Россию. По его словам, об этом говорят масштабные учения стран НАТО вблизи границ России, а также сохранение нестратегического арсенала США в Европе.

По данным американской НКО Nuclear Threat Initiative по состоянию на февраль 2017 года, на территории пяти стран НАТО расположено около 150 тактических атомных бомб B61. Военные США проводят модернизацию нестратегического ядерного потенциала, размещение обновленных B61 ожидается к 2024 году.