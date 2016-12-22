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Лавров обвинил США в подготовке стран НАТО к ядерной атаке на Россию
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Лавров обвинил США в подготовке стран НАТО к ядерной атаке на Россию
Политика, 28 фев, 15:14
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Лавров обвинил США в подготовке стран НАТО к ядерной атаке на Россию
Вашингтон проводит учения в Европе, целью которых является подготовка стран — членов НАТО к возможному применению тактического ядерного оружия против России, заявил министр иностранных дел
Сергей Лавров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Американские военные готовят коллег из европейских стран к применению тактического ядерного оружия против России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Конференции по разоружению в Женеве, передает ТАСС. По его словам, сохранение нестратегического арсенала США в Европе препятствует процессу ядерного разоружения.

Министр также сказал, что в рамках «совместных ядерных миссий» страны — члены НАТО, не обладающие ядерным оружием, «участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков». По мнению Лаврова, Вашингтон таким образом готовит европейских военных к применению тактического ядерного оружия против Москвы.

В условиях, когда в России нет развернутого тактического оружия, наличие арсенала США в Европе — «явно агрессивная позиция», подчеркнул Сергей Лавров.

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По данным американской НКО Nuclear Threat Initiative по состоянию на февраль 2017 года, на территории пяти стран НАТО расположено около 150 тактических атомных бомб B61. Военные США проводят модернизацию нестратегического ядерного потенциала, размещение обновленных B61 ожидается к 2024 году.

Одна из баз, на которой расположено тактическое ядерное оружие, расположена в Бельгии, на расстоянии около 100 км от Брюсселя, передавал в 2016 году Vice News. По данным издания, на этой базе было размещено около 20 B61. Также тактический арсенал США размещен в Нидерландах, Германии, Италии и Турции. В 1971 году, в разгар холодной войны, на территории Европы было размещено около 7,3 тыс. ед. тактического ядерного оружия.

В новой ядерной доктрине США, принятой в начале февраля (.pdf), говорится о планах США повысить эффективность сдерживания в Европе с использованием нестратегических ядерных сил. «Уверенность России в том, что, использовав первыми ядерное оружие, в том числе малой мощности, можно получить такое преимущество [перед США], отчасти основана на представлении Москвы о том, что обладание бóльшим количеством и разнообразием нестратегических ядерных средств обеспечивает превосходство в кризисной ситуации или в условиях ограниченного конфликта», — говорится в документе. Среди первостепенных стратегических задач Вашингтона — заставить Москву отказаться от «таких иллюзий», развивая собственный нестратегический ядерный потенциал.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Сергей Лавров , ядерное оружие
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