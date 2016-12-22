Экс-глава Пентагона призвал разработать план на случай войны с Россией

Бывший глава Пентагона Эштон Картер во время выступления в Давосе предложил странам НАТО разработать план на случай войны с Россией. Выступление Картера опубликовано на YouTube.

«На мой взгляд, Россия впервые за 25 лет с момента падения Берлинской стены выступает в качестве нашего военного противника. Нам нужен план на случай войны, так же как нам нужен план на случай вторжений «зеленых человечков» (отсылка к российским военным в Крыму в 2014 году. — РБК), план против того, что они делают в Прибалтике, где они пытаются использовать вопрос национальных меньшинств», — заявил Картер.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил европейским государствам создать новую коалицию для противостояния «агрессии России». Порошенко подчеркнул, что «Россия развернула необъявленную войну против нас всех» и Европа должна отреагировать разработкой новых подходов к подобной угрозе.

