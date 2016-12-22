В КПРФ решили изменить вопрос для референдума о пенсионной реформе

Коммунисты заново сформулируют вопрос, который будет вынесен на референдум по пенсионной реформе, с учетом замечаний Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом «Интерфаксу» заявил первый зампредседателя ЦК КПРФ и первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
«Мы не согласны с претензиями ЦИК к нашей формулировке. Но препираться и обжаловать решение ЦИК не станем, так как это приведет к потере времени. Будем формулировать заново с учетом замечаний», — сказал Мельников.
ЦИК 27 июля не одобрила идею КПРФ о проведении референдума по пенсионному возрасту, документы были переданы комиссии 23 июля. Также 17 июля группа депутатов КПРФ передала заявку на проведение референдума в Мосгоризбирком. Вопрос, который предлагали вынести коммунисты, звучал так: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»
Правительство 16 июня внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, предполагающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за документ, при этом срок внесения поправок для второго чтения продлен с 18 августа по 24 сентября.