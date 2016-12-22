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В Госдуме продлили срок сбора поправок к проекту о пенсионной реформе
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В Госдуме продлили срок сбора поправок к проекту о пенсионной реформе
Общество, 13:40
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В Госдуме продлили срок сбора поправок к проекту о пенсионной реформе

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов продлил срок предоставления поправок в правительственный законопроект об изменении пенсионной системы с 18 августа до 24 сентября. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает ТАСС.

Накануне в комитете рекомендовали Госдуме принять в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Проект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента 16 июня. В четверг документ прошел первое чтение.

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Правительство предлагает постепенное повышение пенсионного возраста в период с 2019 года по 2034-й. Возраст выхода мужчин на пенсию в итоге повысится с 60 до 65 лет, женщин — с 55 до 63 лет.

Власти заявляют, что это позволит, в частности, повышать пенсии темпами, превышающими инфляцию.

Теги: Госдума , пенсионная реформа , Пенсия
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Госдума поддержала в первом чтении повышение пенсионного возраста Экономика
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