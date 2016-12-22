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Bloomberg включил Россию в десятку стран с самым дешевым бензином
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Bloomberg включил Россию в десятку стран с самым дешевым бензином
Экономика, 11:57
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Bloomberg включил Россию в десятку стран с самым дешевым бензином

Россия заняла десятую строчку в составленном агентством Bloomberg рейтинге стран с самыми низкими ценами на бензин. Согласно рейтингу агентства, цена за один литр бензина в России составляет $0,72 (примерно 45,2 руб.).

Первое место у Венесуэлы, где цена литра бензина составляет менее одного цента, следом идет Иран с $0,28, тройку замыкает Кувейт с $0,35. Четвертое и пятое место — у Нигерии и Египта ($0,42 и $0,43 за литр соответственно), шестое и седьмое место — Саудовская Аравия и Малайзия с ценами в $0,54 и $0,55. На восьмом месте находится Индонезия, где литр бензина стоит $0,68, девятую строчку занимают Объединенные Арабские Эмираты с ценой бензина в те же $0,68 за литр.

Дороже всего (среди 61 попавшей в рейтинг страны и территории) бензин стоит в Гонконге — $2,1 за литр.

Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо
Экономика

В России с мая наблюдался резкий рост цен на топливо — на 5,6% по сравнению с апрелем и на 7,2% с начала года. В конце мая власти решили снизить акцизы на бензин, чтобы остановить рост цен на топливо. При этом в начале июня цены на бензин увеличились на 1,4%, а на дизельное топливо — на 1,2%. Президент Владимир Путин назвал сложившуюся ситуацию «несправедливой и неправильной».

Минэкономразвития 13 июля отчиталось о резком замедлении темпов роста цен на бензин. При этом замглавы Федеральной антимонопольный службы Анатолий Голомолзин заявлял, что не видит причин для снижения стоимости бензина на фоне подешевевших оптовых цен на автомобильное топливо.

Теги: цены на бензин , топливо
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