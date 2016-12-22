В ФАС усомнились в снижении стоимости бензина вслед за оптовыми ценами

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не видят причин для дальнейшего снижения стоимости бензина на фоне снижения оптовых цен на топливо для автомобилей. Об этом заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, сообщает ТАСС.

«Не думаю, что для этого есть предпосылки, учитывая, что впереди еще будет период повышенного спроса. Уже сейчас мы входим в период сельскохозяйственных работ — август—сентябрь. Непредсказуемо пока ведут себя мировые цены [на нефть]», — сказал Голомолзин. По его словам, стоимость бензина на розничном рынке менее волатильна, чем на бирже, и ориентирована на спрос потребителей.

«Считаем удовлетворительной ситуацию, когда цены меняются близко к темпам инфляции — в определенные периоды опережают, в определенные — отстают. Предыдущие 8–10 лет такая статистика наблюдалась. Хотелось бы, чтобы устойчивая ситуация продолжалась», — подчеркнул Голомолзин. Он отметил, что на внутренний рынок поставили дополнительные объемы топлива, добившись его стабилизации.

«Оптовые цены снизились до уровня, который позволяет в рознице независимым компаниям и компаниям, которые входят в ВИНК [вертикально интегрированные нефтекомпании], гораздо более эффективно работать. Та ситуация, когда была отрицательна маржинальная доходность, преодолена. Мы вышли в ситуацию, характерную для аналогичных периодов предыдущих лет», — заключил замглавы ФАС.

О стабилизации цен на бензин Голомолзин сообщал в середине июня. В мае цены на бензин резко поднялись на 5,6% по сравнению с апрелем и на 7,2% с начала текущего года. В конце мая правительство приняло решение снизить акцизы на топливо с начала июня, чтобы остановить рост цен на бензин. Однако в начале июля цены на бензин в России выросли на 1,4%, на дизельное топливо — на 1,2%. На прямой линии президент Владимир Путин назвал ситуацию с резким ростом цен на топливо «недопустимой и неправильной». Минэкономразвития 13 июля сообщило о резком замедлении темпов роста цен на бензин.