Минэкономразвития отчиталось о снижении темпов роста цен на бензин

Министерство экономического развития России опубликовало обзор «Картина инфляции. Июль 2018 года», в котором отметило резкое замедление темпов роста цен на бензин в июне.

«Как и ожидалось, темп роста цен на бензин в июне снизился до 2,1% м/м с 5,6% м/м в мае, что было связано с реализацией мер по стабилизации ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов», — говорится в материале.

В начале июля Росстат опубликовал данные, согласно которым с начала года цена на бензин и дизельное топливо повысилась в среднем на 8,2%. В то же время инфляция составила не более 1,7%. Глава «Роснефти» Игорь Сечин связал рост цен на бензин с девальвацией рубля и ростом цен на нефть на мировом рынке.

5 июля Госдума приняла закон о снижении акцизов на бензин и о введении налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Согласно принятому закону, акцизы на бензин Евро-5 с 1 июля по 31 декабря 2018 года снизятся на 3,7 тыс. руб. за тонну, а на дизельное топливо — на 2,6 тыс. руб.