Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо

Государственная Дума приняла закон о снижении акцизов на бензин и о введении налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно закону, акцизы на автомобильный бензин Евро-5 с 1 июля по 31 декабря 2018 года снизятся на 3,7 тыс. руб. за тонну, а на дизельное топливо — на 2,6 тыс. руб.

По словам ведомства, НДД от добычи углеводородного сырья будет применен в отношении закрепленных групп участков недр, за исключением тех, которые включают в себя новое морское месторождение сырья.

3 июля стало известно, что Госдума позволила правительству вводить дополнительные вывозные таможенные пошлины на легкие и средние дистилляты, на светлые нефтепродукты, прямогонный и товарный бензин.

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отметил, что данные меры были предприняты, чтобы не допустить резкое повышение цен на топливо.

По данным Росстата, с начала 2018 года цена на бензин и дизельное топливо повысилась в среднем на 8,2%. В то же время инфляция составила не более 1,7%. Глава «Роснефти» Игорь Сечин связал рост цен на бензин с девальвацией рубля и ростом цен на нефть на мировом рынке.

