Прокуратура возбудила дело из-за голодовки шахтеров в Забайкалье

Прокуратура Забайкальского края возбудила дело об административном правонарушении против ООО «Дарасунский рудник» после того, как 60 шахтеров предприятия объявили голодовку из-за невыплаты зарплат. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Задолженность по выплате заработной платы за май—июнь 2018 года перед работниками составляет около 32 млн руб.», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Помимо этого от 33 шахтеров в суд уже направлены заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты на общую сумму более 2,3 млн руб., добавили в ведомстве.

​О том, что шахтеры, работающие на Дарасунском руднике, объявили голодовку из-за того, что им не выплачивают зарплаты, стало известно 24 июля. В региональном управлении Следственного комитета начали проверку после появления этой информации.