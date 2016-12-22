Климкин раскритиковал закон о Дне принятия Крыма в состав Империи

Глава МИД Украины раскритиковал на своей странице в Twitter новый российский закон о Дне принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

«Выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран». — написал министр. По его словам, поиск аргументов оправданности присоединения Крыма к России является «жалким ходом». Он отметил, что Россия ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир — в международном праве.

Закон, который устанавливает 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году, был внесен в Госдуму членами Совфеда во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и рядом депутатов Госдумы от Крыма и Севастополя 25 июня. Глава республики Сергей Аксенов поддержал инициативу. Законопроект был принят Думой в третьем чтении 24 июля. Совфед одобрил этот закон на заседании 28 июля.

Крым стал российским по итогам референдума в марте 2014 года. Киев считает, что Россия аннексировала полуостров.