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Матвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма
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Матвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма
Политика, 17:20
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Матвиенко предложила сделать памятной датой день принятия Крыма

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, группа сенаторов и депутатов внесли в Госдуму законопроект об установлении памятной даты в честь принятия Крыма в состав Российской империи. Текст размещен в электронной базе данных.

Согласно законопроекту 19 апреля предлагается сделать Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав России. В этот день в 1783 году российская императрица Екатерина II подписала манифест о принятии этих регионов как частей державы.

«В манифесте не упоминается о присоединении или иной форме авторитарного, а тем более силового влияния на вхождение Крымского полуострова в состав России», — отмечается в пояснительной записке. В тексте законопроекта также говорится, что Крым и Россию объединяют давние исторические связи.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу парламентариев. В своем аккаунте в Facebook он отметил, что воссоединение республики с Россией для крымчан давно является памятной датой и, по их мнению, ее значение переросло региональные рамки.

«Это решение давно назрело, не сомневаюсь, что депутаты примут его единодушно», — написал Аксенов.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина расценила присоединение полуострова как «аннексию» и считает Крым «оккупированной территорией».

Теги: Крым , Госдума , праздник
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