Госдума сделала памятным день принятия Крыма, Тамани и Кубани

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому 19 апреля устанавливается Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Это следует из информации системы обеспечения законодательной деятельности.

Как отмечается в пояснительной записке, 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Также в документе говорится, что принятие Крыма «под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдающих от войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России». Отмечается, что крымский референдум 16 марта 2014 года стал продолжением истории принадлежности Крыма России.

Законопроект был внесен в Госдуму 25 июня. Авторами стали спикер Совфеда Валентина Матвиенко и группа сенаторов и депутатов. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу парламентариев, отметив, что вхождение полуострова в состав России для крымчан давно является памятной датой.