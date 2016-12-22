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Совфед одобрил закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
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Совфед одобрил закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
Политика, 12:07
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Совфед одобрил закон о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

Совет Федерации одобрил на заседании 28 июля закон, который устанавливает 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Крым наш», — заявила на голосовании за одобрение закона спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента членами Совфеда во главе с Матвиенко и рядом думских депутатов от Крыма и Севастополя 25 июня. Губернатор Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу. По его словам, присоединение полуострова к России является для жителей республики памятной датой. Госдума приняла законопроект в третьем чтении 24 июля.

В пояснительной записке к документу говорится, что 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под Российскую державу». Также принятие полуострова «под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдающих от войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России». В записке уточняется, что референдум о присоединении Крыма 16 марта 2014 года стал продолжением истории принадлежности полуострова России.

По итогам референдума о вхождении Крыма в состав России в марте 2014 года большинство проголосовали «за». Украина не признает полуостров российским и считает его своей временно оккупированной территорией.

Теги: Крым , Российская империя , Совет Федерации
Главное
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