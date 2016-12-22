Сын Рейгана допустил избрание Путина сторонниками Трампа президентом США

Сын бывшего президента США Рональда Рейгана Рон сказал, что сторонники Трампа могли бы выбрать российского лидера Владимира Путина американским президентом. Об этом он заявил в эфире телеканала NBC.

«Если подумать о сторонниках Трампа, то они любят Путина (президента России Владимира Путина. — РБК). Если вы посмотрите на результаты опросов, популярность Путина идет наверх. Я клянусь вам, что если оставить только сторонников Трампа, то они изберут Владимира Путина президентом США. И я не шучу», — сказал Рон Рейган. Он отметил, что Дональд Трамп и его сторонники идут рука об руку. «Если он [Трамп] любит Путина, то и они будут любить Путина тоже», — заметил сын бывшего президента США.

Путин в пятницу, 27 июля, сказал, что большим плюсом и «положительной спецификой» Трампа является то, что он стремится выполнить обещания, которые он дал своим избирателям. Российский лидер отметил, что можно и критиковать действия американского лидера, но он хочет сделать то, что он пообещал. В свою очередь американский лидер отметил, что «ладить» с его российским коллегой «хорошо, а неплохо». Однако, Трамп заметил, что если им не удастся поладить, то он станет «худшим из врагов» Путину, «которые у него когда-либо были».

Президенты России и США встретились в Хельсинки 16 июля. В ходе переговоров они обсуждали сирийский кризис, конфликт на Украине, обвинения Вашингтона в адрес России во вмешательстве Москвы в американские президентские выборы и другие вопросы, которые касаются отношений между обеими странами. Через три дня после переговоров Путина и Трампа, 19 июля, американский лидер поручил организовать новую встречу с российским лидером. Ее планируется провести осенью.