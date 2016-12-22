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Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина в случае разлада с ним
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Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина в случае разлада с ним
Политика, 01:55
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Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина в случае разлада с ним

Президент Владимир Путин станет «худшим врагом» американского лидера Дональда Трампа, если они «не поладят», заявил президент США в интервью телеканалу

Трамп отметил, что «ладить» с Путиным «хорошо, а не плохо». «Но если это не сработает, я стану худшим из врагов, которые у него когда-либо были», — сказал президент.

В доказательство этого он привел примеры своих недавних действий по отношению к Москве: депортацию 60 российских дипломатов и санкции, наложенные на российских граждан и компании, которых власти США подозревают в содействии российской внешней политике. «Просмотрите на все, что я сделал», — похвастался Трамп, сравнивая свою политику по отношению к России с действиями предшественника, Барака Обамы.

«Он был простофилей, марионеткой России», — сказал Трамп.

​Ранее стало известно, что Трамп предложил Путину приехать с визитом в Вашингтон. Ориентировочно новая встреча может произойти осенью. Четырьмя днями ранее, 16 июля, состоялся саммит двух лидеров в Хельсинки. На нем обсуждались ситуация в Сирии, на Украине и другие вопросы, затрагивающие российско-американские отношения, в частности, возможное вмешательство Москвы в выборы президента США в 2016 году.

Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин
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