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В секторе Газа сообщили о гибели двух палестинцев при авиаударе Израиля
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В секторе Газа сообщили о гибели двух палестинцев при авиаударе Израиля
Политика, 10:21
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В секторе Газа сообщили о гибели двух палестинцев при авиаударе Израиля

Два палестинца погибли при авиаударах израильской авиации по сектору Газа. Об этом сообщает агентство Al-Masdar.

Отмечается, что атаке подвергся лагерь беженцев в северной части сектора Газа. В Армии обороны Израиля не смогли прокомментировать изданию The Times of Israel эту информацию.

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Израильские власти 21 июля договорились с представителями палестинского исламского движения ХАМАС о возобновлении перемирия в секторе Газа. Накануне переговоров в Тель-Авиве предупреждали палестинцев о возможном проведении «крупной и болезненной» операции в секторе Газа. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отмечал, что «действия лидеров ХАМАС» подталкивают израильских военных к проведению операции.

Теги: Израиль , сектор Газа , Палестина , авиаудар
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