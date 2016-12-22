В секторе Газа сообщили о гибели двух палестинцев при авиаударе Израиля
Политика, 10:21
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В секторе Газа сообщили о гибели двух палестинцев при авиаударе Израиля
Два палестинца погибли при авиаударах израильской авиации по сектору Газа. Об этом сообщает агентство Al-Masdar.
Отмечается, что атаке подвергся лагерь беженцев в северной части сектора Газа. В Армии обороны Израиля не смогли прокомментировать изданию The Times of Israel эту информацию.
Израильские власти 21 июля договорились с представителями палестинского исламского движения ХАМАС о возобновлении перемирия в секторе Газа. Накануне переговоров в Тель-Авиве предупреждали палестинцев о возможном проведении «крупной и болезненной» операции в секторе Газа. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отмечал, что «действия лидеров ХАМАС» подталкивают израильских военных к проведению операции.