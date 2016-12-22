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В Берлине усомнились в причастности России к отравлению Скрипалей
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В Берлине усомнились в причастности России к отравлению Скрипалей
Отравление Скрипалей, 08:02
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В Берлине усомнились в причастности России к отравлению Скрипалей

Зампредседателя Левой партии в бундестаге Хайке Хензель заявила, что «ни британские, ни немецкие спецслужбы не имеют никаких доказательств предполагаемой ответственности России» за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом она заявила в интервью изданию Jungle Welt.

По ее словам, такой вывод напрашивается из-за того, что власти Германии дважды в течение нескольких последних недель отказались отвечать на запрос депутатов бундестага о нападении на Скрипалей. При этом в правительстве заявили, что ряд вопросов от депутатов касаются информации, «которая особенно влияет на благосостояние государства», поэтому она не может быть раскрыта.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в начале марта в британском городе Солсбери. Власти Великобритании заявляли, что россиян отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», а за нападением стоит Москва. Российские власти отрицали все обвинения.

Газета Daily Mail 23 июля сообщала, что у британских следователей имеется снимок возможного подозреваемого по «делу Скрипалей», которую уже продемонстрировали ключевым свидетелям. В июле газета писала, что организацией атаки на Скрипалей занималась группа из шести человек. Издание Mirror утверждало, что следствие рассматривает версию о двух группах. Источники CNN сообщали, что причастные к отравлению лица, установленные полицией Соединенного Королевства, уже покинули Великобританию.

Теги: Сергей Скрипаль , Берлин , Великобритания , отравление
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