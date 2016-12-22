Посольство ответило на обвинения депутата Британии в отравлении Скрипалей

Посольство России в Великобритании прокомментировало высказывания депутата из Солсбери Джона Глена, который возложил на Россию ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Комментарий российская дипломатическая миссия разместила на своем сайте.

В пятницу, 27 июля, Джон Глен в интервью The Guardian сказал, что хочет, чтобы в Солсбери провелось такое расследование, которое позволило бы обвинить Кремль. «Мне хотелось бы, чтобы было проведено расследование, которое сможет вычислить людей с доказательствами, которые позволят нам бросить вызов Кремлю за то, что они сделали», — сказал депутат. Он отметил, что также хотел бы, чтобы на расследование обратило международное сообщество, и его результаты продемонстрировать важность данного вопроса. Глен отметил, что сделать так, чтобы такой человек предстал перед судом — «трудная задача».



В посольстве назвали слова Глена «необоснованными и вводящими в заблуждение» граждан Великобритании. «Секретность, которой окутано расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, а также нежелание британских властей предоставить международному сообществу факты и доказательства иллюстрируют безответственную позицию официального Лондона, прикрывшегося только «блоковой солидарностью» своих партнеров по Евросоюзу и НАТО», — отметили в российском ведомстве.



В дипломатическом ведомстве отметили, что со дня отравления Скрипалей в Солсбери прошло пять месяцев и «становится очевидным», что британские власти поторопились с указанием на виновных и не предоставили какое-то подтверждение, что к этому инциденту причастна Россия. В посольстве отметили, что такая политика Лондона ставит «под удар не только собственную репутацию», но и «авторитет своих европейских и заокеанских союзников». В российском представительстве выразили уверенность, что вместо того, чтобы «наводить страх на местное население Солсбери по поводу якобы применимого там «химического оружия», политики Великобритании, в том числе ее депутаты, должны потребовать у правительства, чтобы было проведено тщательное расследование отравления Скрипалей, «дабы не удерживать в плену политических мифов собственных граждан».

В понедельник, 23 июля, газета Daily Mail сообщила, что у британских следователей есть фотография возможного подозреваемого по делу об отравлении Скрипалей. По данным издания, это фото было показано ключевым свидетелям. Саму фотографию газета не опубликовывает, но отмечает, что она была сделана по технологии распознавания лиц. В июле издание утверждало, что отравление Скрипалей организовала группу из шести человек. Ее, как пишет газета, возглавлял женщина и российской военной разведки. По данным источников CNN, причастные к отравлению, которых установила британская полиция, уже покинули Соединенное королевство.

