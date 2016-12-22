Сенаторов обязали оставаться на связи через систему «Рупор»

Члены Совета Федерации во время отдыха должны постоянно оставаться на связи с Советом Федерации через систему специального оповещения «Рупор». Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев на итоговом заседании палаты, передает «РИА Новости».

Он напомнил, что начинаются отпуска у сенаторов, и у всех членов Совета Федерации есть телефоны, которые зарегистрированы в системе «Рупор». Воробьев попросил сенаторов Совфеда всегда иметь эти телефоны при себе и не передавать их помощникам или советникам.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала позицию Воробьева. Она отметила, что быть на связи через «Рупор» — это «обязанность парламентария». Она допустила, что может быть проведена проверка в виде сбора всех сенаторов в зале. «Если очень соскучимся, может быть, в августе такую тренировку сделаем, заодно проверим», — сказала Матвиенко.



В субботу, 28 июля, завершилась весенняя сессия Совета Федерации. Осенняя сессия начнется 26 сентября.

Как сообщается на сайте группы компаний ЦРТ, система «Рупор» предназначена для автоматического речевого или текстового оповещения по каналам телефонной, сотовой, радиосвязи или через громкоговорители. В сообщении отмечается, что система сможет оповестить 100 абонентов за семь минут по восьми каналам. Систему «Рупор» применяют в том числе для экстренного оповещения сотрудников предприятий и населения о чрезвычайных ситуациях, для сбора личного состава, для информирования клиентах об услугах, о задолженностях по платежам.