Матвиенко обязала сенаторов предоставлять справки о диспансеризации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ввела правило, в соответствии с которым сенаторы и сотрудники аппарата верхней палаты парламента должны предоставлять справки о прохождении ежегодной диспансеризации.

«Я завела правило, когда в Совфеде служба кадров собирает с сенаторов и сотрудников аппарата справки, что они прошли диспансеризацию раз в год», — приводит ее слова «РИА Новости».

Также Матвиенко отметила, что диспансеризация является важнейшей темой и за ее прохождение должны отвечать не только органы здравоохранения, но и работодатели.

«В этом смысле необходима система законодательных мер, стимулирующих работников проходить медицинские осмотры. Работодателей надо обязать создавать условия для этого», — сказала Матвиенко. Она добавила, что в Совфеде могли бы подготовить необходимый законопроект.

В июне в комитете Совета Федерации по социальной политике предложили дать россиянам выходной для прохождения диспансеризации.