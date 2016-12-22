Сенаторы раскритиковали Росмолодежь за «непатриотичное» слово «квест»

Члены комитета Совета Федерации по обороне и безопасности назвали «непатриотичным» использование англицизмов и раскритиковали главу Федерального агентства по делам молодежи за употребление слова «квест». Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе обсуждения в Совфеде реализации госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан России на 2016–2020 годы» глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал, что в рамках программы для молодых людей проводятся квесты.

​«Патриотическое воспитание, как и любое воспитание, — это управляемый процесс. Если не мы воспитываем нашу молодежь, ее воспитывает кто-то другой», — сказал сенатор Алексей Кондратьев Бугаеву.

Он отметил, что если в языке используются термины на иностранных языках, тогда и люди будут жить по шаблонам и согласно интересам других государств.

Также сенатор Таймураз Мамсуров заявил, что не следует называть всероссийские мероприятия квестами, так как «если это квест, значит, это что-то не наше».

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о подчинении Росмолодежи непосредственно правительству. Ранее оно подчинялось Министерству образованию и науки. Тогда руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников высказал мнение, что Путин заинтересован в построении социальных лифтов для лояльной власти молодежи, для чего нужно было повысить статус Росмолодежи.