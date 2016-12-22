Замначальника ярославской колонии поместили под домашний арест

Заволжский районный суд Ярославля заключил под домашний арест самого высокопоставленного фигуранта дела о пытках в ярославской колонии № 1 — заместителя начальника исправительного учреждения Ивана Калашникова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Суд постановил поместить Калашникова под домашний арест сроком до 1 августа. Следствие требовало отправить его в изолятор. Судья уточнил, что если следствие предъявит подозреваемому обвинение до 1 августа, то срок домашнего ареста продлится до 20 сентября.

Заседание проходило в закрытом режиме, о чем ходатайствовала сторона защиты, поскольку в суде должны были прозвучать «сведения, составляющие врачебную тайну».

Ранее суд рассмотрел ходатайства об арестах других фигурантов дела об избиениях заключенного в ярославской колонии. Пятерых из них поместили под стражу, Калашникову — продлили срок задержания еще на 72 часа. Также был задержан седьмой подозреваемый по делу.

Скандал о пытках в ярославской колонии возник после публикации «Новой газеты». 20 июля издание опубликовало видео, на котором несколько сотрудников ФСИН раздели заключенного Евгения Макарова и начали избивать его. По данным издания, видео было снято в июне прошлого года. После публикации видео ФСИН организовала проверки по всей стране и создала специальные комиссии для расследования всех случаев насилия над заключенными.