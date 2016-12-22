По делу о пытках в ярославской колонии задержали седьмого подозреваемого

Седьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской исправительной колонии №1 задержан и доставлен в суд, сообщили РБК в пресс-службе Заволжского районного суда Ярославля. Сегодня будет решаться вопрос об аресте.

«Его уже привезли. Я думаю, что судья уже вышла в судебное заседание», — сообщили РБК в пресс-службе.

Накануне суд арестовал пятерых фигурантов дела о пытках в колонии заключенного Евгения Макарова. Речь идет о сотрудниках исправительного учреждения Сергее Драчеве, Максиме Яблокове, Сергее Ефремове, Алексее Бровкине, Игоре Богданове. Последний не признал свою вину и отказался давать показания. Шестому подозреваемому, Ивану Калашникову, продлили срок задержания на 72 часа.

Видео: novayagazeta / YouTube

О пытках в ярославской колонии 20 июля сообщала «Новая газета». Издание опубликовало видеозапись, на которой Макарова, скованного наручниками, избивают сотрудники ФСИН. Видео было снято в июне 2017 года. После этого Следственный комитет задержал шестерых работников колонии, было заведено дело по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). После инцидента ФСБ начала проверку УФСИН по Ярославской области.