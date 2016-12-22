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По делу о пытках в ярославской колонии задержали седьмого подозреваемого
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По делу о пытках в ярославской колонии задержали седьмого подозреваемого
Общество, 10:53
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По делу о пытках в ярославской колонии задержали седьмого подозреваемого

Седьмой подозреваемый по делу о пытках в ярославской исправительной колонии №1 задержан и доставлен в суд, сообщили РБК в пресс-службе Заволжского районного суда Ярославля. Сегодня будет решаться вопрос об аресте.

«Его уже привезли. Я думаю, что судья уже вышла в судебное заседание», — сообщили РБК в пресс-службе.

Накануне суд арестовал пятерых фигурантов дела о пытках в колонии заключенного Евгения Макарова. Речь идет о сотрудниках исправительного учреждения Сергее Драчеве, Максиме Яблокове, Сергее Ефремове, Алексее Бровкине, Игоре Богданове. Последний не признал свою вину и отказался давать показания. Шестому подозреваемому, Ивану Калашникову, продлили срок задержания на 72 часа.

Видео: novayagazeta / YouTube

О пытках в ярославской колонии 20 июля сообщала «Новая газета». Издание опубликовало видеозапись, на которой Макарова, скованного наручниками, избивают сотрудники ФСИН. Видео было снято в июне 2017 года. После этого Следственный комитет задержал шестерых работников колонии, было заведено дело по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). После инцидента ФСБ начала проверку УФСИН по Ярославской области.

Теги: пытки , колония , Ярославль , подозреваемые , Бухарест , задержание
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