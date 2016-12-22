Юнкер назвал сюрпризом поцелуй с Трампом

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что для него стало сюрпризом, что президент США Дональд Трамп настоял на поцелуе в знак приветствия во время переговоров в Вашингтоне. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ARD.

«Инициатива исходила не от меня. Я также не знал, что в Овальном кабинете [в Белом доме] находился фотограф. Но это на самом деле хорошо передало атмосферу момента. И мистер Трамп опубликовал эту фотографию, а не я», — подчеркнул Юнкер.

Накануне Трамп опубликовал в своем Twitter снимок, на котором запечатлен его поцелуй, и подпись: «Очевидно, что Евросоюз в лице Жан-Клода Юнкера и США в лице вашего покорного слуги любят друг друга!».

«Великолепно вернуться в нужное русло с Евросоюзом. Это был большой день для свободной и честной торговли», — отметил американский лидер. По его словам, после встречи с Юнкером наступила «новая фаза» в отношениях Вашингтона и Брюсселя.

Трамп сообщил, что стороны договорились не вводить новые пошлины и установить нулевые тарифы на промышленную продукцию, не связанную с автомобилестроением. Также Евросоюз и США приняли решение больше торговать фармацевтикой, химическими товарами, медицинской продукцией и соей. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард приветствовала переговоры Юнкера и Трампа.

Вашингтон с 1 июня ввел пошлины в 25% на сталь и в 10% на алюминий из стран ЕС, а также Мексики и Канады. В ответ Евросоюз установил тарифы на ряд товаров из США, включая табачные изделия, виски и продукты питания.