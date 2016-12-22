МИД назвал авантюрой планы США по развитию космической ПРО

Проект оборонного бюджета США на 2019 год говорит о том, что Вашингтон не отказывается «от установок на применение силы в космосе». Россия выступает против подобных «авантюр», заявили в МИДе

Здание Министерства иностранных дел России (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В Москве обеспокоены тем, что палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2019 год, включающий создание средств космического базирования для перехвата баллистических ракет. Такие шаги говорят о том, что Вашингтон не отказался от применения силы в космосе, говорится в заявлении МИД России.

«Подготовка к созданию космической группировки ПРО является еще одним шагом по пути реализации задачи по обеспечению «американского доминирования в космосе». Данные усилия — прямое подтверждение того, что Вашингтон не намерен отказываться от установок на применение силы в космосе, с которыми выступала предыдущая администрация», — заявили в МИДе.

Там отметили, что у стратегических наступательных и оборонных вооружений есть прямая связь, а попытки Вашингтона «обеспечить себе превосходство» приводили к гонкам вооружений и международной напряженности.

«Вооруженное противостояние в космосе может иметь не менее пагубное воздействие, чем развязанная Вашингтоном еще в середине прошлого века гонка ядерных вооружений, с последствиями которой весь мир до сих пор не может справиться, — считают в российском внешнеполитическом ведомстве. — Россия выступает решительно против подобных авантюр».

В МИДе подчеркнули, что в России выступают за использование и исследование космоса «в исключительно мирных целях», что подтверждено в декларации 10-го саммита стран БРИКС и российско-китайском договоре о предотвращении размещения оружия в космосе.

«Нас в этом поддерживают здравомыслящие силы во всех странах мира», — говорится в заявлении министерства.

В июне президент США Дональд Трамп поручил Пентагону создание военно-космических сил страны. Он отметил, что не хочет уступить лидерство в этой сфере России и Китаю. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тогда заявил, что Москва не даст Вашингтону «перейти красную черту» в данном вопросе.

В том же месяце сенат конгресса США принял законопроект об оборонном бюджете на 2019 финансовый год. На усиление вооруженных сил предлагается потратить $716 млрд. 25 июля оборонный бюджет одобрил комитет палаты представителей конгресса.