Пентагон заявил об отсутствии новых задач после встречи Путина и Трампа

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки не привели к изменениям в политическом курсе Вашингтона, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает Reuters.

Он рассказал, что после саммита в Хельсинки ему позвонили как советник по национальной безопасности, так и глава аппарата Белого дома. Никаких изменений в политическом курсе после встречи Трампа и Путина не будет, добавил Мэттис. Глава Пентагона также отметил, что не получал новых указаний касательно Сирии.

Путин и Трамп провели встречу в Хельсинки 16 июля. Лидеры стран общались тет-а-тет около полутора часов. Как сообщили позже в Минобороны России, Путин в ходе беседы с Трампом предложил создать совместную группу для восстановления жизненно важной инфраструктуры Сирии и возвращения в страну беженцев. Глава Центрального командования американских вооруженных сил генерал Джозеф Вотел заявил, что Вашингтону не стоит расширять сотрудничество с Москвой в Сирии, «не подумав».

Согласно оценкам Минобороны России, с 2011 года Сирию покинули свыше 6,9 млн человек. При этом в ближайшее время готовы вернуться 1,7 млн из них, а власти страны способны разместить только 336 тыс., поскольку инфраструктура городов и населенных пунктов разрушена на 40–70%.