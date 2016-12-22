Американский генерал ответил на предложение Путина по беженцам в Сирии

США не следует расширять военное сотрудничество с Россией в Сирии за пределы уже существующего, заявил глава Центрального командования американских вооруженных сил (СЕNТCOM) генерал Джозеф Вотел. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Комментируя предложение президента России Владимира Путина совместно содействовать возвращению беженцев в Сирию, Вотел отметил, что до каких-то конкретных договоренностей по этому вопросу он хотел бы увидеть от Москвы шаги, направленные на укрепление доверия. «Я бы хотел убедиться, что мы не втянемся в это, не подумав», — сказал он.

Генерал отметил, что после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля не произошло никаких изменений в формате контактов с российскими военными. «Мне не приказывали что-либо делать в этом направлении [по возвращению беженцев в Сирию], и я этого не рекомендую делать. Подобные действия были бы достаточно большим шагом», — подчеркнул Вотел.

Как сообщило Минобороны, 16 июля в Хельсинки Путин предложил Трампу создать с США совместную группу для работы по возвращению беженцев Сирию и восстановлению ее жизненно важной инфраструктуры, так как на данный момент Дамаск заявил о технической возможности принять не более 336 тыс. человек. В то же время с 2011 года из страны бежали почти 7 млн человек.