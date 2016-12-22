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Минобороны раскрыло содержание разговора Путина с Трампом о Сирии
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Минобороны раскрыло содержание разговора Путина с Трампом о Сирии
Политика, 18:34
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Минобороны раскрыло содержание разговора Путина с Трампом о Сирии
Минобороны отчасти раскрыло содержание той части разговора президентов России и США, в которой речь шла о ситуации в Сирии. Москва направила Вашингтону предложения по возвращению страны к мирной жизни
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg)

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки достигли определенных договоренностей по Сирии. В их рамках российская сторона подготовила и направила США предложения для организации работы по возвращению беженцев в места их постоянного проживания, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В частности, речь идет о создании на базе Амманского мониторингового центра совместной российско-американско-иорданской группы, а также формировании аналогичной группы на территории Ливана.

Также, по словам Мизинцева, Россия предложила создать совместную группу по финансированию восстановления инфраструктуры Сирии.

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«Представленные Россией предложения в настоящее время прорабатываются американской стороной», — сказал генерал.

По оценкам российских военных, после начала военных действий в 2011 году Сирию покинули более 6,9 млн человек. По предварительной оценке, вернуться в места постоянного проживания в ближайшей перспективе могут более 1,7 млн сирийцев, тогда как разместить сейчас власти готовы лишь 336 тыс. Объясняется это тем, что в крупных городах и населенных пунктах, ставших ареной боев, инфраструктура разрушена на 40–70%.

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18 июля российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что никаких секретных договоренностей между Путиным и Трампом в Хельсинки не было. По его словам, российский президент на пресс-конференции рассказал все, о чем он разговаривал с главой Белого дома.

Первые полноформатные личные переговоры Трампа и Путина прошли в Хельсинки 16 июля и длились в общей сложности более пяти часов.​ Президенты поговорили с глазу на глаз, с ними были только переводчики, а продолжили общение в составе делегаций.

 
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Минобороны России , Сирия
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