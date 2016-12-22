Трамп рассказал об участии США в торговой войне в течение «многих лет»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты участвуют в торговой войне в течение многих лет, и они проигрывали. Об этом американский лидер заявил, выступая на заводе по производству стали в Гранит Сити в американском штате Иллинойс, пишет Сhicago Tribune.



«Мы не начали торговую войну. Мы были на торговой войной на протяжении многих лет, и мы проигрывали много лет. Но за последние полтора года мы выигрываем. Мы вернулись, и мы выигрываем так, что никто не понимает насколько», — заявил американский президент.



В своем выступлении американский лидер отметил, что США заключили «самые плохие договоры», какие подписывали страны когда–либо «на Земле в истории». Видеозапись выступления Трампа опубликована на сайте Белого дома. «Эти сделки были заключены людьми, которые, я не знаю, или не понимали, или им было все равно, или они действительно не любили нашу страну», — сказал президент США. Он добавил, что сейчас эти соглашения будут снова «хорошими».

В воскресенье, 22 июля, министр финансов Франции Брюно ле Мэр заявил о начале торговой войны с США. Он отметил, что подобное противостояние угрожает мировому экономическому росту.



С начала июля США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, Европейского союза и Мексики. Они были введены в размере 25% и 10% соответственно. В ответ ЕС ввел свои пошлины на некоторые американские товары, в том числе американские виски и одежду. Также в развязывании торговой войны КНР обвинил Вашингтон, в отношении товаров которой США также установили пошлины. На это Пекин ответил такими же мерами.

В среду, 25 июля, во время переговоров в Вашингтоне Трамп и глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер договорились остановить введения взаимных пошлин, пока ведутся торговые переговоры между Вашингтоном и Брюсселем.