ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,69 62,58 EUR Нал. 75,25 73,50 USD Бирж. 63,52 -0,15 EUR Бирж. 74,45 +0,31 USD ЦБ. 63,49 +0,21 EUR ЦБ. 73,93 +0,45 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 7378,80 +62,20 IMOEX 2247,82 -0,95% RTSI 1114,59 -0,88% Brent 72,89 -0,37% DJIA 25058,12 -0,03% Nasdaq 7820,20 -0,07%
Глава Минфина Франции признал начало торговой войны с США
Лента новостей
SANA сообщило о погибших и раненых при бомбардировке коалиции США в Сирии 02:39, Политика Три человека пострадали в драке со стрельбой в Москве 02:30, Общество СКР опроверг задержание в ярославской колонии из-за видеозаписи с пытками 02:02, Общество В РПЦ поддержали отмену уголовных наказаний за репосты в соцсетях 01:57, Общество Украинский боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира. Фоторепортаж 01:45, Фотогалерея  Украинский боксер Усик победил в Москве в финале Всемирной суперсерии 01:20, Спорт Вертолет упал недалеко от пересечения границ Норвегии, Финляндии и Швеции 01:08, Общество В новой конституции Кубы предложили легализовать однополые браки 00:52, Общество Житель Луганска обнаружил заложенную возле автомобиля бомбу 00:35, Общество Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира 00:09, Общество Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 21 июл, 23:59, РБК и IWC Четыре человека погибли при столкновении 10 автомобилей в Германии 21 июл, 23:57, Общество Гендиректор Fiat Chrysler покинет пост из-за постоперационных осложнений 21 июл, 23:19, Бизнес Bloomberg составил рейтинг продающих гражданство стран 21 июл, 22:58, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 21 июл, 22:50, Партнерский материал Трамп усомнился в законности записи его экс-адвокатом их беседы 21 июл, 22:30, Политика Посол рассказал о помощи России Катару в организации ЧМ-2022 21 июл, 22:10, Общество Рейс «Победы» из Милана задержали на восемь часов 21 июл, 21:53, Общество Instagram стал сообщать о пользователях в режиме онлайн 21 июл, 21:33, Бизнес Транспорт будущего: моноколесо, гироскутер или электросамокат 21 июл, 21:31, РБК и Ингосстрах «Спартак» на последних минутах ушел от поражения в товарищеском матче 21 июл, 21:21, Спорт Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Свердловской области 21 июл, 21:17, Общество Глава МВФ назвала действия Трампа угрозой мировой экономике 21 июл, 21:14, Экономика В КБР при восхождении на Эльбрус пострадала туристка 21 июл, 21:01, Общество В Дагестане произошло второе за день смертельное ДТП 21 июл, 20:43, Общество Простой способ экономии на транспортных расходах для компаний 21 июл, 20:30, РБК и «Шелл» В СПЧ сочли арест россиянки Бутиной в США нарушением прав человека 21 июл, 20:28, Политика США сохранили лидерство по закупкам стрелкового оружия на Украине 21 июл, 20:17, Политика
Глава Минфина Франции признал начало торговой войны с США
Политика, 02:47
0
Глава Минфина Франции признал начало торговой войны с США
Глава французского Минфина Брюно ле Мэр открыто признал начало торговой войны с США. По его словам, речь об урегулировании конфликта может идти только в том случае, если Вашингтон пойдет на уступки по вопросу пошлин
Брюно Ле Мэр (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Торговая война с США уже началась, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, передает Reuters. Министр предупредил, что подобный конфликт создает угрозу для мирового экономического роста.

«Все в «группе двадцати» понимают, что торговая война — реальность, и здесь есть риск для мирового роста», — приводит его слова агентство.

Ле Мэр призвал Вашингтоне к отмене тарифных барьеров и «Я прошу США вернуться к здравому смыслу и уважению как глобальных правил [торговли], так и их союзников», — обратился он к американским властям.

Особо министр подчеркнул, что европейские компании поставлены в невыгодное положение по сравнению с их американскими конкурентами из-за разного подхода к налогообложению. «Нельзя мириться с тем, что наши малые и средние предприятия должны платить более высокие налоги, чем Google, Amazone, Facebook. Речь идет о справедливости», — заявил Ле Мэр.

Министр отметил, что Париж солидарен с Берлином по вопросу переговоров с США. «Первый шаг» на пути взаимных уступок должен предпринять именно Вашингтон, отменив тарифные ограничения, сказал он.

С 1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Канады, Мексики и стран Евросоюза. Ответные меры ЕС начали действие с 1 июля. В частности, под тариф в 25% попали американские продукты питания, табачные изделия, виски, одежда и другая продукция. Ряд товаров облагаются пошлинами в 10% от стоимости, а пошлины на некоторые виды продукции достигает 50%.

Спираль войны: как Европа и другие страны ответят на протекционизм Трампа
Мнение

В развязывании торговой войны власти США также обвиняет Китай. Пекин и Вашингтон уже обменялись взаимными мерами, предусматривающими увеличение ввозных пошлин. 20 июля Трамп заявил, что в случае необходимости США обложат пошлинами весь импорт из Китая на сумму $500 млрд.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Франция , торговая война
Главное
Bloomberg составил рейтинг продающих гражданство стран Общество
Материалы по теме
Трамп пригрозил обложить пошлинами весь импорт из Китая на $500 млрд Экономика
Власти ЕС начали готовить ответ на случай новых пошлин со стороны США Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter