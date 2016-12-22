Глава Минфина Франции признал начало торговой войны с США

Глава французского Минфина Брюно ле Мэр открыто признал начало торговой войны с США. По его словам, речь об урегулировании конфликта может идти только в том случае, если Вашингтон пойдет на уступки по вопросу пошлин

Брюно Ле Мэр (Фото: Stephane Mahe / Reuters)

Торговая война с США уже началась, заявил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр, передает Reuters. Министр предупредил, что подобный конфликт создает угрозу для мирового экономического роста.

«Все в «группе двадцати» понимают, что торговая война — реальность, и здесь есть риск для мирового роста», — приводит его слова агентство.

Ле Мэр призвал Вашингтоне к отмене тарифных барьеров и «Я прошу США вернуться к здравому смыслу и уважению как глобальных правил [торговли], так и их союзников», — обратился он к американским властям.

Особо министр подчеркнул, что европейские компании поставлены в невыгодное положение по сравнению с их американскими конкурентами из-за разного подхода к налогообложению. «Нельзя мириться с тем, что наши малые и средние предприятия должны платить более высокие налоги, чем Google, Amazone, Facebook. Речь идет о справедливости», — заявил Ле Мэр.

Министр отметил, что Париж солидарен с Берлином по вопросу переговоров с США. «Первый шаг» на пути взаимных уступок должен предпринять именно Вашингтон, отменив тарифные ограничения, сказал он.

С 1 июня США ввели пошлины на алюминий и сталь из Канады, Мексики и стран Евросоюза. Ответные меры ЕС начали действие с 1 июля. В частности, под тариф в 25% попали американские продукты питания, табачные изделия, виски, одежда и другая продукция. Ряд товаров облагаются пошлинами в 10% от стоимости, а пошлины на некоторые виды продукции достигает 50%.

В развязывании торговой войны власти США также обвиняет Китай. Пекин и Вашингтон уже обменялись взаимными мерами, предусматривающими увеличение ввозных пошлин. 20 июля Трамп заявил, что в случае необходимости США обложат пошлинами весь импорт из Китая на сумму $500 млрд.