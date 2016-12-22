В Adidas отказались комментировать функции чипа в подаренным мяче Трампу

В немецком концерне Adidas отказались комментировать, может ли мяч с чипом, который подарил президенту США Дональду Трампу российский лидер Владимир Путин, быть использован для шпионажа. Об этом сообщили представители компании, передает «РИА Новости».



В Adidas попросили «принять к сведению», что компания не комментируют такую информацию «подробно».



В среду, 25 июля, агентство Bloomberg сообщало, что в официальном футбольном мяче чемпионата мир Telstar 18, который был подарен Трампу, есть чип NFC, встроенный компанией Adidas. Такой чип обычно находится в картах для бесконтактного использования, такие как проездные, и они сами не могут передавать сигналы, а только тогда, когда попадают под облучение радиочастотных устройств с антеннами, такие как смартфорны.



Чип в мяче Telstar 18 передает информации о самом изделии, спортивных соревнованиях и новостях о футболе. Данные приходят на телефон, если подключиться к мячу. На сайте Adidas в описании мяча сказано, что параметры встроенного чипа нельзя удалить или перезаписать, однако к нему могут быть подключены несколько устройств. Доступ к контенту возможен только при подключении к мячу, и делиться ссылкой на него нельзя.

Путин подарил Трампу мяч во время встречи в Хельсинки 16 июля. Российский лидер сказал, что «этот мяч» находится на российской стороне по Сирии. «Теперь этот мяч на его стороне», — добавил президент России. Глава национальной разведки США Дэниэл Коут сказал , что американские спецслужбы «тщательно присматривают» за подарком Путина Трампу. В субботу, 21 июля, Associated Press сообщало , что сотрудники Секретной службы забрали мяч на проверку. В спецслужбе пояснили, что это стандартная процедура, потому что в Белом доме проверяют все подарки президенту.