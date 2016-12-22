Подаренный Путиным Трампу мяч отдали на проверку спецслужбе

Футбольный мяч, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу, отдали сотрудникам Секретной службы. Ранее ряд политиков требовали не вносить мяч в Белый дом

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Сотрудники Секретной службы США забрали мяч, который Путин подарил Трампу во время встречи двух президентов в Хельсинки, сообщает Associated Press. В спецслужбе отметили, что это стандартная процедура, которой подвергаются все подарки, которые вручаются главе Белого дома.

Во время пресс-конференции в Хельсинки российский президент отвечал на вопрос о ситуации в Сирии. Он вручил Трампу мяч чемпионата мира по футболу в России и заявил, что теперь «мяч на стороне американского президента». Глава Белого дома, в свою очередь, отдал мяч своей жене Мелании, пообещав передать его сыну Бэррону, который любит футбол и выступает за юношескую команду.

Вместе с тем подарок Путина вызвал недовольство у некоторых американских политиков. Так, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что мяч ни в коем случае нельзя пускать в Белый дом, потому что в нем может быть подслушивающее устройство. В свою очередь глава Национальной разведки США Дэн Коутс выразил уверенность в том, что мяч очень тщательно проверят.