Глава разведки США рассказал о наблюдении за подарком Путина Трампу

Американские спецслужбы «присматривают» за подаренным президентом Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу футбольным мячом, заявил лава национальной разведки США Дэниэл Коутс на Аспенском форуме по безопасности. Запись трансляции опубликована на сайте форума.

Он заявил, что у американской разведки есть возможность проверить, есть ли прослушивающие устройства в мяче. «Я уверен, что за этим мячом весьма тщательно присматривают», — сказал Коутс

Как сообщает CNBC, глава национальной разведки во время пресс-конференции отметил, что ему самому неизвестно, о чем говорили Путин и Трамп. «Такой риск всегда есть», — ответил он на вопрос журналистов о том, могла ли российская сторона тайно записывать разговор двух лидеров.

Саммит Путина и Трампа прошел в Хельсинки 16 июля. На встрече двух президентов обсуждались российско-американские отношения, в частности, война в Сирии, ситуация вокруг Украины и вопрос о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. В то же время до сих пор нет более официальной публикации более детального содержания переговоров.