Представители Дерипаски покинули совет директоров En+ по «плану Баркера»

Представители основного акционера En+ Group Олега Дерипаски — Гульжан Молдажанова, Игорь Макаров, Ольга Машковская и Антон Вишневский — покинули совет директоров компании 27 июня, следует из сообщения компании на сайте Лондонской биржи.

Эти меры предусмотрены так называемым планом Баркера — то есть предложениями председателя совета директоров компании Грегори Баркера, направленными на снятие санкций с En+ и ее дочерних компаний.

«План Баркера», как ранее сообщала компания, направлен на то, чтобы снизить долю Дерипаски ниже 50% и прекратить его влияние на совет путем назначения новых членов совета, чтобы в новом составе большинство оказалось у независимых директоров.

В качестве временной меры для поддержания жизнеспособности совета в него введены сотрудники операционных компаний группы — Тимур Валиев, Александр Кровушкин, Михаил Лихотников, Денис Холодилов, Александр Шистко, Юрий Дворянский, Константин Молодкин. Их назначение вступает в силу 27 июня, уточняет компания.

En+, против которой Минфин США в начале апреля ввел санкции, также намерена впоследствии полностью обновить совет директоров, чтобы его большинство составили независимые директора, говорится в сообщении компании. Сам Дерипаска, против которого с начала апреля также действуют персональные санкции Минфина США, покинул совет En+ в середине мая.

Официальный представитель Минфина США, комментируя планы Дерипаски снизить долю владения En+, в конце апреля заявил, что сам по себе этот шаг не станет основанием для вывода компании из-под санкций. При этом в ведомстве ранее обещали, что рассмотрят возможность снятия санкций с UC Rusal, если Олег Дерипаска продаст свои 48% акций компании.