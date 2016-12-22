Две вертолетные бригады вернулись в Россию из Сирии

Два вертолета Ми-8АМТШ и экипажи этих боевых машин вернулись в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области после выполнения военных задач в Сирии. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.
В ведомстве рассказали, что 15 июля вертолеты были подготовлены на аэродроме Хмеймим для перевозки и загружены в самолет Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации.
«Несколько месяцев военные летчики совершали вылеты, в том числе в ночное время, обеспечивая мониторинг обстановки в районах зон деэскалаций», — говорится в сообщении.
При этом руководство Минобороны наградило прибывших летчиков государственными и ведомственными наградами.
Министерство в конце июня сообщило, что более 150 военных полицейских вернулись в Россию после выполнения боевых задач в Сирии. Президент Владимир Путин 28 июня заявил, что в течение следующих нескольких дней из Сирии будут выведены более 1,1 тыс. российских военных.
Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. В декабре 2017 года Путин приказал приступить к выводу группировки войск из страны. При этом на территории Сирии останется российский контингент.