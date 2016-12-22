ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,70 61,84 EUR Нал. 73,36 72,39 USD Бирж. 62,20 -0,36 EUR Бирж. 72,89 -0,20 USD ЦБ. 62,26 -0,04 EUR ЦБ. 72,80 +0,33 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6617,00 +270,90 IMOEX 2340,52 -0,25% RTSI 1185,20 -0,35% Brent 73,93 -1,62% DJIA 25019,41 +0,38% Nasdaq 7825,98 +0,03%
Две вертолетные бригады вернулись в Россию из Сирии
Лента новостей
Две вертолетные бригады вернулись в Россию из Сирии 14:51, Политика Власти регионов объяснили рост заболеваемости ВИЧ 14:43, Общество Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 14:43, Партнерский материал Шесть станций метро в Париже переименовали в честь победы Франции на ЧМ 14:42, Общество Сбербанк объяснил сбой в работе мобильного банка проведением техработ 14:32, Финансы 3 налога на недвижимость, о которых многие забывают 14:27, Недвижимость Медведев заявил о начале новой эпохи для российского футбола 14:20, Общество Путин предложил Трампу обсудить «болевые точки» 14:19, Политика Суд в Лондоне арестовал активы Ананьевых по иску клиентов Промсвязьбанка 14:18, Бизнес Трамп на встрече с Путиным в Хельсинки поздравил его с проведением ЧМ 14:14, Политика Многодетные родители — о бизнесе, воспитании и семейных путешествиях 14:11, РБК и Volkswagen Teramont Мавзолей Ленина, Pussy Riot и Роналдиньо: ЧМ-2018 закончился 14:09, Спорт  ЕС ввел временные ограничения на поставки птицы из России 14:08, Общество От Louis Vuitton до локальных марок: как модные бренды зарабатывали на ЧМ 14:06, Спецпроект РБК PINK 1,2 тыс. транзакций EOS и новые монеты: главное из мира криптовалют 13:59, Крипто Вице-премьер Италии рассказал о планах по снятию санкций против России 13:59, Политика Приставы в Саранске не смогли взыскать с Депардье долги по налогам 13:56, Общество Аналитики ЦБ объяснили замедление роста производительности в России 13:48, Экономика Йохан Вандерплаетсе — РБК: «Производство в России — это успешная история» 13:46, РБК и Schneider Electric Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 13:42, РБК и Сбербанк Девальвация плюс: какие акции больше всего выиграют от ослабления рубля 13:37, Quote Путин опоздал на встречу с Трампом в Хельсинки 13:26, Политика «Локомотив» выкупил автора победного гола в финале Евро-2016 13:24, Спорт Два человека погибли во Франции во время празднования победы на ЧМ-2018 13:20, Общество Инвестировать в ребенка: зачем нужны няни из Англии​ 13:16, Партнерский материал Минобороны Украины поручило проверить взорвавшийся миномет «Молот» 13:15, Общество Власти Волгограда восстановили движение транспорта после потопа 13:11, Общество Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 13:10, Партнерский материал
Две вертолетные бригады вернулись в Россию из Сирии
Война в Сирии, 14:51
0
Две вертолетные бригады вернулись в Россию из Сирии

Два вертолета Ми-8АМТШ и экипажи этих боевых машин вернулись в пункты постоянной дислокации в Новосибирской области после выполнения военных задач в Сирии. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

В ведомстве рассказали, что 15 июля вертолеты были подготовлены на аэродроме Хмеймим для перевозки и загружены в самолет Ан-124 «Руслан» военно-транспортной авиации.

Лавров рассказал о попытках США «ловить рыбу в мутной воде» в Сирии
Политика

«Несколько месяцев военные летчики совершали вылеты, в том числе в ночное время, обеспечивая мониторинг обстановки в районах зон деэскалаций», — говорится в сообщении.

При этом руководство Минобороны наградило прибывших летчиков государственными и ведомственными наградами.

Министерство в конце июня сообщило, что более 150 военных полицейских вернулись в Россию после выполнения боевых задач в Сирии. Президент Владимир Путин 28 июня заявил, что в течение следующих нескольких дней из Сирии будут выведены более 1,1 тыс. российских военных.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. В декабре 2017 года Путин приказал приступить к выводу группировки войск из страны. При этом на территории Сирии останется российский контингент.
 

Теги: Вертолет Ми-8 , ВВС России , ЦВО , Сирия
Главное
Путин предложил Трампу обсудить «болевые точки» Политика
Материалы по теме
Путин и Эрдоган обсудили совместное урегулирование ситуации в Сирии Политика
Правозащитники обвинили США и Россию в гибели мирного населения в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter