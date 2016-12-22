США заблокировали предложение России в СБ ООН по Ближнему Востоку

Россия внесла в Совет безопасности ООН предложение по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, но его заблокировали США, говорится в сообщении на странице российского постпредства в Twitter.

«С учетом тревожной ситуации на палестинских территориях Россия предприняла инициативу в СБ для подтверждения международно-признанной основы по БВУ. Несмотря на поддержку большинством членов СБ, согласовать подготовленный Россией документ не удалось из-за позиции», - заявили в постпредстве.

24 июля первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной возможно только при прямом диалоге сторон.

14 июля Израиль начал масштабную атаку по целям палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. В ответ на бомбардировку палестинцы запустили ракеты и минометные снаряды по югу Израиля. 20 июля глава израильского Минобороны Авигдор Либерман пригрозил ХАМАС «крупной и болезненной операцией».

На следующий день стороны договорились о возобновлении перемирия в секторе Газа. По словам пресс-секретаря ХАМАС Фаузи Бархума, этого удалось достичь благодаря усилиям ООН и Египта.