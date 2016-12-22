Израильский танк нанес удар по ХАМАС в секторе Газа

Израильский танк ударил по военному посту палестинского исламистского движения ХАМАС в ответ на проникновение неизвестных с территории сектора Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Twitter.



Как отмечается в сообщении, неизвестные проникли на израильскую территорию со стороны северного района Газы, но затем вернулись туда. После этого израильский танк нанес удар по позиции боевиков.

Военные сообщили, что о жертвах среди палестинцев не сообщается, пишет The Times of Israel. В Минобороны Израиля пока не рассказали о результатах удара.

Как отмечает издание, данный инцидент стал первым нарушением со стороны палестинцев, когда ХАМАС объявило режим прекращения огня.



В пятницу, 20 июля, ВВС Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Они стали ответом на обстрел израильских солдат с этой территории. После удара израильских самолетов палестинцы начали стрелять по военнослужащим Израиля. В результате погиб один израильский солдат. Затем израильская армия ударили по 40 целям ХАМАС. По данным израильтян, все цели были поражены.



После этого израильские власти и представители палестинского исламистского движения договорились возобновить перемирие в секторе Газа. Представитель ХАМАС сказал, что договоренность удалось достичь, благодаря усилиям Египта и ООН.