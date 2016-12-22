Венесуэльские власти решили провести деноминацию боливара — национальной валюты республики, чтобы укрепить экономику страны, которая на протяжении последних нескольких лет переживает острый кризис

Николас Мадуро (Фото: Reuters)

Президент Венесуэлы объявил о деноминации национальной валюты — боливара. Об этом лидер республики заявил в ходе пресс-конференции, передает телеканал Globovision.

«Я принял решение подписать, объявить и активировать с понедельника, 4 июня, необходимую для венесуэльской экономики валютную деноминацию. Я решил убрать три нуля с нынешних денег, заменить находящиеся в обороте купюры и ввести в обращение новые, чтобы гарантировать людям Венесуэлы их коммерческую и экономическую деятельность», — сказал Мадуро.

В обороте появятся новые купюры в 200 боливаров с портретом национального героя страны Франсиско де Миранды и 500 боливаров с изображением генерала Симона Боливара. Помимо этого после долгого перерыва в Венесуэлу вернутся монеты.

Такими мерами Мадуро надеется укрепить экономику южноамериканской страны, которая в последние годы переживает острый социально-экономический кризис. Согласно прогнозам аналитиков агентства S&P, которые в июле прошлого года опубликовали доклад о финансово-экономическом положении стран Латинской Америки, падение венесуэльской экономики может прекратиться в лучшем случае в 2019 году.

Венесуэла возглавила десятку «самых несчастных экономик мира» по версии Bloomberg. Кризис в стране сопровождается гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты, дефицитом товаров и медикаментов, безработицей, протестами. По оценкам местных властей, с января 2017 года по январь 2018-го инфляция в республике превысила 4000%. В феврале показатель инфляции уже превысил в годовом выражении 6000%.