Трамп усомнился в законности записи его экс-адвокатом их беседы

Президент США Дональд Трамп заявил, что если его бывший адвокат Майкл Коэн записал их разговор, то его действия, вероятно, были незаконными. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Немыслимо, что правительство может ворваться в офис адвоката рано утром — практически неслыханно. Еще более немыслимо, что адвокат стал бы записывать [на пленку] клиента — абсолютно неслыханно и вероятно незаконно. Хорошие новости в том, что ваш любимый президент не сделал ничего плохого», — заявил Трамп.рассказала, что во время обысков в офисе Коэна сотрудники ФБР нашли аудиозапись его беседы с Трампом, сделанную за два месяца до выборов президента США.
Сообщалось, что на записи Трамп и Коэн обсуждают выплаты бывшей модели Playboy Карен Макдугал. Женщина рассказала, что в 2006 году у нее был роман с Трампом и продала свою историю за $150 тыс. изданию National Enquirer, которое, однако, не стало ее публиковать.
В апреле она урегулировала спор с компанией American Media Inc., которая выпускает National Enquirer и получила право рассказывать об отношениях с Трампом.