ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,40 62,23 EUR Нал. 74,63 72,93 USD Бирж. 62,82 -0,51 EUR Бирж. 73,68 -0,30 USD ЦБ. 63,08 +0,16 EUR ЦБ. 73,75 +0,22 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 8193,70 -206,30 IMOEX 2282,84 +0,20% RTSI 1141,70 -0,18% Brent 73,93 -0,01% DJIA 25414,10 +0,68% Nasdaq 7932,24 +1,17%
Израильская армия назвала имя сбившей сирийский «Сухой» женщины
Лента новостей
Израильская армия назвала имя сбившей сирийский «Сухой» женщины 02:20, Политика Число жертв атаки ИГ в Сирии превысило 220 человек 01:57, Общество Интернет-магазины Otto и Quelle перестали принимать заказы в России 01:39, Бизнес Вечно молодой: как современная медицина борется со старением 01:33, РБК и Ингосстрах Белый дом объяснил пропажу вопроса Путину из стенограммы 01:19, Политика Российские военные поблагодарили Израиль за удар по позициям ИГ в Сирии 01:07, Политика Порошенко назвал декларацию США по Крыму ответом на провокации Кремля 00:25, Политика Израиль атаковал установку по запуску ракет в Сирии 00:18, Политика Почти 50 сенаторов не внесли ни один закон за последний год 00:00, Политика Суд арестовал избивших задержанного в Брянске полицейских 25 июл, 23:52, Общество Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 25 июл, 23:50, Партнерский материал Трамп договорился с ЕС о «новой фазе» отношений вместо торговых войн 25 июл, 23:38, Экономика СМИ назвали трансфер Головина в «Монако» самым дорогим среди клубов СНГ 25 июл, 23:32, Общество Силовики задержали главу НПО имени Лавочкина 25 июл, 23:25, Общество Госсекретарь США назвал три договоренности Путина и Трампа 25 июл, 23:20, Политика Захарова прокомментировала «крымскую декларацию» США 25 июл, 23:12, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 25 июл, 22:52, РБК и IWC На Марсе обнаружили подземное озеро с подходящими для жизни условиями 25 июл, 22:46, Технологии и медиа Bloomberg обнаружил чип в подаренном Трампу мяче от Путина 25 июл, 22:43, Общество Киев призвал наказывать иностранцев за участие в мероприятиях в Крыму 25 июл, 22:12, Политика «Ростов» приобрел полузащитника «Зенита» 25 июл, 22:11, Спорт В МЧС и МВД Хакасии сообщили о найденных людях с затонувшего катамарана 25 июл, 21:59, Общество Концеccия как бизнес: как решить проблемы ЖКХ и заработать на этом 25 июл, 21:56, РБК и Сбербанк Организатор «Нашествия» рассказал об удивившем рок-хитами хоре Минобороны 25 июл, 21:50, Общество Болтон заявил о желании Трампа снова встретиться с Путиным в 2019 году 25 июл, 21:47, Политика Помпео пообещал никогда не признавать присоединение Крыма к России 25 июл, 21:46, Политика ЛНР обвинила Геращенко в срыве заседания гуманитарной подгруппы в Минске 25 июл, 21:43, Политика «Монако» объявил о скором переходе Головина 25 июл, 21:29, Спорт
Израильская армия назвала имя сбившей сирийский «Сухой» женщины
Политика, 02:20
0
Израильская армия назвала имя сбившей сирийский «Сухой» женщины

Силы обороны Израиля рассказали, что сирийский самолет «Сухой» был сбит 24 июля противоракетным комплексом Patriot, под командованием капитана Ор Нааман, сообщает Jerusalem Post.

Женщина командует батареей Patriot в 138-м батальоне Военно-воздушных сил. Примерно за две недели до того, как сбить сирийский самолет, под ее руководством был уничтожен беспилотник, запущенный с территории Сирии.

Израиль атаковал установку по запуску ракет в Сирии
Политика
24 июля Силы обороны Израиля сообщили, что сирийский военный самолет «Сухой» нарушил воздушное пространство страны и выпустили по нему две ракеты Patriot. По данным военных, он упал на территории Сирии. Источники агентства Reuters и новостного портала Al Masdar рассказали, что пилот самолета погиб.

11 июля израильские военные сбили сирийский беспилотник. Силы обороны Израиля подчеркнули, что перед тем как сбить летательный аппарат, они убедились в том, что он принадлежит Сирии, а не России.

Теги: Израиль , Сирия , Самолет
Главное
Силовики задержали главу НПО имени Лавочкина Общество
Материалы по теме
Российские военные поблагодарили Израиль за удар по позициям ИГ в Сирии Политика
Израиль атаковал установку по запуску ракет в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter