Израильская армия назвала имя сбившей сирийский «Сухой» женщины

Силы обороны Израиля рассказали, что сирийский самолет «Сухой» был сбит 24 июля противоракетным комплексом Patriot, под командованием капитана Ор Нааман, сообщает Jerusalem Post.

Женщина командует батареей Patriot в 138-м батальоне Военно-воздушных сил. Примерно за две недели до того, как сбить сирийский самолет, под ее руководством был уничтожен беспилотник, запущенный с территории Сирии.

24 июля Силы обороны Израиля сообщили , что сирийский военный самолет «Сухой» нарушил воздушное пространство страны и выпустили по нему две ракеты Patriot. По данным военных, он упал на территории Сирии. Источники агентства Reuters и новостного портала Al Masdar рассказали , что пилот самолета погиб.

11 июля израильские военные сбили сирийский беспилотник. Силы обороны Израиля подчеркнули, что перед тем как сбить летательный аппарат, они убедились в том, что он принадлежит Сирии, а не России.