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В Израиле рассказали о сбитом сирийском военном самолете «Сухого»
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В Израиле рассказали о сбитом сирийском военном самолете «Сухого»
Война в Сирии, 20:18
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В Израиле рассказали о сбитом сирийском военном самолете «Сухого»

Израильские военные сбили сирийский военный самолет, предположительно истребитель-бомбардировщик Су-22 или фронтовой бомбардировщик Су-24, выпустив две ракеты Patriot. Об этом говорится в сообщении на сайте Армии обороны Израиля (IDF).

Ранее пресс-атташе посольства Израиля в России Алекс Гандлер подтверждал РБК, что сирийский военный самолет был сбит двумя ракетами Patriot. Сирийский военный самолет залетел в воздушное пространство Израиля примерно на 1 милю (1,6 км).

«Сирийский истребитель упал в Сирии, однако нет сообщений о том, что произошло с летчиком», — указывается в сообщении Армии обороны Израиля. По данным IDF, истребитель вылетел с авиабазы Т4 в Сирии и направился к израильской границе на высокой скорости.

Израиль выпустил две ракеты Patriot по сирийскому истребителю «Сухого»
Политика

«Мы выдавали предупреждения и сообщения по различным каналам на разных языках, неоднократно в течение дня, чтобы избежать недоразумений и нарушения воздушного пространства Израиля», — подчеркивается в сообщении. В IDF отметили, что власти Сирии несут ответственность за любые нарушения, поступающие с сирийской стороны. «Мы не потерпим нарушений Договора о разделении сил между Израилем и Сирией от 1974 года», — добавили в ведомстве.

Теги: Израиль , «Сухой» , истребитель , Сирия
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