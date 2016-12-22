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СМИ узнали о гибели летчика из сбитого Израилем самолета ВВС Сирии
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СМИ узнали о гибели летчика из сбитого Израилем самолета ВВС Сирии
Политика, 20:14
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СМИ узнали о гибели летчика из сбитого Израилем самолета ВВС Сирии
Пилот самолета сирийских ВВС, сбитого израильскими военными, погиб, выяснили СМИ. Официально Дамаск не сообщал о судьбе летчика
След от ракет Patriot в небе над северным Израилем. 24 июля 2018 года (Фото: David Cohen / Flash90 / AP)

Пилот самолета сирийских ВВС, сбитого Израилем ранее сегодня, погиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к сирийскому правительству.

О гибели пилота также сообщает новостной портал Al Masdar со ссылкой на сирийский военный источник. Портал также приводит имя погибшего пилота: по словам собеседника новостного издания, погибшим летчиком был полковник сирийских ВВС Омран Мураи.

Официально о судьбе пилота Дамаск пока не сообщал.

​Армия обороны Израиля выпустила две ракеты Patriot по самолету семейства «Сухой», принадлежавшему сирийским ВВС, днем 24 июля.

По данным Тель-Авива, самолет пересек границу воздушного пространства Израиля и пролетел в нем порядка 1 мили (1,6 км) в районе спорных Голанских высот. Точную модель самолета военные не назвали, он упал на территории Сирии в южной части Голанских высот.

Агентство SANA со ссылкой на военный источник ранее сообщало, что сбитый самолет принимал участие в операции ВВС Сирии против боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в районе долины реки Ярмук​. Агентство Reuters ранее выяснило, что в операции сирийских властей принимает участие также российская авиация.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон после этого заявил, что военные предприняли несколько попыток связаться с сирийским истребителем, но не получили ответа от пилота, сообщали «РИА Новости».

Устье реки Ярмук расположено поблизости от иорданской границы и Голанских высот — спорной территории на границе Израиля и Сирии. ​Большая часть Голанских высот в настоящее время контролируется Израилем.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: «Сухой» , Пилот , Израиль , Сирия
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