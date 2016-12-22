Организатор «Нашествия» рассказал об удивившем рок-хитами хоре Минобороны

Фестиваль «Нашествие» является не только музыкальным, но мультиформатным мероприятием, поэтому участие Минобороны России органично вписывается в его формат, сообщили РБК в пресс-службе фестиваля «Нашествие». Так организаторы отреагировали на сообщения об отказе групп выступать на фестивале из-за присутствия военных.

В сообщении цитируются слова гендиректора «Мультимедиа Холдинга» (проводит фестиваль. — РБК) Евгении Киселевой, которая заявила, что «Нашествие» включает в себя не только музыкальную часть, но и проводит «познавательные, спортивные, культурные проекты». «В этом контексте экспозиция российских вооруженных сил на протяжении последних пяти лет была одной из изюминок фестиваля», — заявила организатор.

По ее словам, «армия — это не только пушки и танки, но и место, где очень много творческих людей». «Ансамбль Александрова, например, удивил всех исполнением классических рок-хитов в академическом стиле. А выступление групп высшего пилотажа «Русские витязи» является одним из самых ожидаемых событий на фестивале», — пояснила Киселева.

Что касается отказа нескольких групп от участия, то организаторы подчеркнули, что каждый коллектив решает сам, участвовать или нет в фестивале. «А поводы для этого могут быть самыми разными», — заключила гендиректор.

За последние дни из-за сотрудничества организаторов с военным ведомством от участия в фестивале отказались сразу несколько исполнителей. 24 июля об этом объявили панк-группы «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и «Порнофильмы». Участники группы «Элизиум» заявили, что главным условием было «отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля», без «танков-пушек, ​без призывных участков и прочей экспозиции Министерства обороны». На следующий день, 25 июля, такое же решение приняла певица Монеточка и российская панк-группа Distemper. Свое решение певица Елизавета Гырдымова (выступает под псевдонимом Монеточка), не объяснила, однако изначально к записи была прикреплена ссылка на песню группы ДДТ «Не стреляй».

В 2018 году фестиваль «Нашествие» пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области. Минобороны принимает участие в фестивале с 2013 года, в том числе организуя экспозицию военной техники и пункт приема заявлений на контрактную службу.