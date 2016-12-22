Группа Distemper отказалась принять участие в «Нашествии»

Российская панк-группа Distemper отказалась принимать участие в фестивале «Нашествие-2018». Об этом сообщается на сайте группы.

«В знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям мы решили отказаться от участия в фестивале «Нашествие-2018», — говорится в заявлении. В своем обращении группа выразила протест из-за участия в фестивале музыкальной группу КВТ, которая, по словам музыкантов, «связала расизм и около-футбол» и проявляет уважение к нацизму.



«Мы решили сразу не отказываться от участия в фестивале, чтобы раскрыть эту тему со сцены, но возвращение пропаганды милитаризма на рок-фестиваль стало последней каплей», — сказали музыкант из панк-группы.​

В среду, 25 июля, от своего участия в фестивале «Нашествие» отказалась певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка. Причины своего отказа она не объяснила. Ранее от участия в этом музыкальном мероприятии отказались такие группа как «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и «Порнофильмы». Такое решение было принято ими из-за того, что они не одобряют сотрудничество организаторов фестиваля с Министерством обороны.

Организаторы «Нашествия» заявили, что не удивились отказу нескольких музыкальных групп выступать на фестивале. «В этом нет никакого сюрприза ни для нас, ни для музыкантов», — сказала гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева.

С 2013 году на территории «Нашествия» российское военное ведомство организует экспозицию техники, пункт приема заявлений на контрактную службу, а также шоу с приземлением парашютистов и проводит патриотические акции. В 2018 году «Нашествие» пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области.



Distemper — российская панк-группа, которая была создана в 1989 году.