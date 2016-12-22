В Минкоммерции КНР прокомментировали планы США по вводу новых пошлин

Министерство коммерции Китая выразило протест против объявления планов США по введению новых ввозных пошлин на китайские товары на общую сумму $200 млрд. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте китайского министерства.

«Это совершенно неприемлемо, и мы выражаем решительный протест», — говорится в сообщении пресс-службы Минкоммерции. В ведомстве отметили, что планы Вашингтона ввести дополнительные ввозные пошлины на новую группу товаров китайского экспорта ущемляют права КНР, вредят мировой экономике и самим США.

В сообщении говорится, что Китай шокирован «иррациональным» актом США. Чтобы защитить свои интересы, китайское правительство будет вынуждено принять контрмеры.

«Мы призываем международное сообщество совместно защищать правила свободной торговли и поддерживать систему мировой торговли. Мы немедленно подадим жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу односторонних решений США», — уточняется в сообщении.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа подготовила новый перечень китайских товаров, на которые введут пошлины в 10%. Соответствующий перечень опубликован на сайте торгового представительства США (*pdf). В списке оказалось более 6 тыс. наименований. Тарифы планируется повысить на морепродукты, фрукты и овощи, зерно, табак, охранные сигнализации и автомобильные запчасти из Китая.