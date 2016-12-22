Газета Maariv сообщила о протесте России из-за сбитого самолета ВВС Сирии

Россия выразила протест Израилю после того, как израильские военные сбили сирийский военный самолет, сообщает Maariv со ссылкой на источник.

Как утверждает издание, израильская сторона в ходе контактов предоставила России доказательства, что сирийский самолет пересек границу Израиля.

РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

24 июня израильские военные сообщили, что сбили сирийский военный самолет, предположительно Су-22 или Су-24. По данным Reuters, пилот боевой машины погиб. Самолет зашел в израильское воздушное пространство примерно на 1,6 км. Израильская сторона утверждает, что в течение дня выдавала предупреждения, чтобы избежать нарушения воздушного пространства.

На инцидент с самолетом обратила внимание ООН. По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, организация продолжает следить за ситуацией.